Джеко: «Очень хотим впервые попасть на Евро»

Нападающий сборной Боснии и Герцеговины Эдин Джеко поделился ожиданиями от первого матча плей-офф квалификации Евро-2016 против Ирландии. По словам футболиста, его национальная команда должна победить, так как все футболисты, за исключением Мухамеда Бешича, находятся в строю.



«Мы играем в Зенице на любимом стадионе. Надеюсь, победим. Я знаком практически со всеми футболистами сборной Ирландии. Все они очень хорошие игроки. Многие выступают в Англии, в сильнейшем чемпионате в мире. Они не лишены индивидуального мастерства, хотя главное их оружие – командная игра. Они никогда не сдаются. Думаю, что и в пятницу они будут биться до конца. Мы очень хотим впервые отобраться на Евро, но и соперник желает поехать во Францию», – отметил Джеко.

Матч Босния и Герцеговина – Ирландия состоится сегодня на стадионе «Билино Поле» и начнется в 22:45 по московскому времени.