Кандрева может перейти в «Барселону» за 40 миллионов

«Барселона» интересуется приобретением полузащитника «Лацио» Антонио Кандревы.

Сообщается, что каталонцы готовы заплатить за игрока 40 миллионов евро, а его просмотром занимался спортивный директор Арьедо Брайда.

При этом руководство «Лацио» не против того, чтобы расстаться с футболистом: президент клуба Клаудио Лотито и главный тренер римлян Стефано Пиоли недовольны формой Кандревы. В нынешнем сезоне Серии А игрок провел восемь матчей, в которых ни разу не забил и не отдал ни одной голевой передачи.

Согласно Transfermarkt, его стоимость составляет 27 миллионов евро