Слуцкий: «К натурализации отношусь хорошо, если это не массово»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий положительно относится к натурализации иностранцев, если это разовая акция.

«Мне известно об этом. Но не могу сказать, кто этот футболист. Этим занимаюсь не я, а минспорт. Отношусь (к натурализации) положительно. Если этот игрок может принципиально усилить нашу сборную и быть на порядок сильнее игроков своего амплуа, которые у нас уже есть, это хорошо.



Это не должно быть массово. Это разовая акция. Но если она поможет команде стать сильнее, то почему нет?», – сказал Слуцкий.