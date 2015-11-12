Дмитрий Черышев: «В Денисе заинтересованы три клуба»

Тренер испанской «Севильи» Дмитрий Черышев сообщил, что в его сыне Денисе заинтересованы три клуба.

«То, что Денис летом хотел уйти из «Реала» и разговоры были об уходе, – это совершенно не секрет, я могу это подтвердить. За Дениса хотели баснословные деньги – 20-25 миллионов евро, что отпугивало некоторых покупателей. Но были клубы, готовые заплатить деньги. Все команды, которые хотели летом взять Дениса, по-прежнему проявляют заинтересованность в нем. Сейчас есть три клуба, которые готовы вернуться к разговору», – сказал Дмитрий Черышев.