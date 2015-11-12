Веркаутерен: «Проигрывали из-за неэффективности»

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен недоволен нынешним положением своего клуба.

«Мы проигрывали матчи из-за своей неэффективности. Часто соперник создавал шансов меньше, чем мы. Но мы не реализовали свои моменты. Я не могу ставить оценку своей собственной команде за первый круг. Я доволен настроем команды. Но мы можем лучше. Не могу быть доволен я лишь тем, что у нас не так много очков, как хотелось бы.



Почему команда хорошо играет только первые 20-25 минут, а затем отпускает нити игры? Дело не в физике. Например, в игре с «Зенитом» такой вопрос вообще не стоял. Дело в игре конкретных ключевых игроков. Она меняется», – сказал бельгийский специалист.

На данный момент «Крылья Советов» занимают 12 место в РФПЛ.