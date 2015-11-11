Сорокин: «Для нас позиция британцев уже «привычно удивительна»

Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин прокомментировал слова президента футбольной ассоциации Англии Грега Дайка, который потребовал отставки Виталия Мутко с поста главы РФС.

«Во-первых, это его личное мнение, что Мутко замешан, и я бы на его месте был поосторожнее с такими оценками, поскольку если не в курсе, то лучше не комментировать. Во-вторых, это разные виды спорта, и футбол здесь совершенно ни при чем. В-третьих, нам уже стала привычной реакция британских футбольных чиновников на любые события: что бы ни происходило, они всегда чрезмерно активно возобновляют странные призывы, пытаются посягнуть на чемпионат мира, который должен пройти в России.

Нам эта позиция уже «привычно удивительна». Удивляемся, устаем удивляться и опять удивляемся. Здесь никакой связи не видно. Связи никакой нет с чемпионатом мира по футболу», – сказал Сорокин.