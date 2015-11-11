Председатель Футбольной Ассоциации Англии потребовал отстранения Мутко

У них в ФАА своих проблем нет, в чужую страну заглядывают. На фоне последних событий "мелкобриты" "шакалами" выглядят.
Председатель Футбольной Ассоциации Англии Грэг Дайк потребовал от ФИФА отстранения президента РФС Виталия Мутко.
Сообщается, что такое пожелание Дайк высказал из-за антидопингового скандала, связанного с российскими спортсменами.
«Когда человек к такому причастен и остается вовлеченным в процесс чемпионата мира, необходимо сообщить ФИФА. Он – глава исполнительного комитета, министр спорта, президент РФС… шесть должностей – это нормально? Пусть ФИФА решают, стоит ли оставлять его в комитете или отстранить», - сказал Дайк.