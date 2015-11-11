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    Председатель Футбольной Ассоциации Англии потребовал отстранения Мутко

    Председатель Футбольной Ассоциации Англии Грэг Дайк потребовал от ФИФА отстранения президента РФС Виталия Мутко.

    Сообщается, что такое пожелание Дайк высказал из-за антидопингового скандала, связанного с российскими спортсменами.

    «Когда человек к такому причастен и остается вовлеченным в процесс чемпионата мира, необходимо сообщить ФИФА. Он – глава исполнительного комитета, министр спорта, президент РФС… шесть должностей – это нормально? Пусть ФИФА решают, стоит ли оставлять его в комитете или отстранить», - сказал Дайк.

    Источник: Independent.co.uk

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    11.11.2015 11:51
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +249

      Alek7183 11 ноября 2015, 16:53

      У них в ФАА своих проблем нет, в чужую страну заглядывают. На фоне последних событий "мелкобриты" "шакалами" выглядят.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 11 ноября 2015, 14:43

      Англичане не могут успокоиться, что ЧМ достался нам! У самих-то" рыло в пушку", не им квакать!

      5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 ноября 2015, 14:36

      "Вор должен сидеть в тюрьме"-Глеб Жиглов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 ноября 2015, 14:29

      "Над кем смеётесь?Над собой смеётесь" Кого покрываете?Они же нас и наших детей обворовывают

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 11 ноября 2015, 14:20

      Может и вор-но НАШ -так что не ваше псиное дело.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 11 ноября 2015, 14:07

      Эй,вы чё? Вы что правда готовы поддерживать воров, только за то что они русские? Кстати я не"сосед"))))

      4
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      Рейтинг: +41

      Кузмич > андрей андреев 11 ноября 2015, 16:40

      Ни кто не поддерживает воров и преступников. Но называть таковым человека, который находится у власти, просто за то, что он там, а ты нет, просто не очень хорошо. Я не в коем случае не защищаю Мутко и если у кого-то есть доказательства его вины, то я буду только за его отстранение и т.д. Но без доказательств это просто ......

      2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 11 ноября 2015, 13:42

      Пусть этот любитель тумана идет лесом и не сует свои ноздри, куда не следует... Хотя сам к Мутко отношусь нейтрально...

      -2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 11 ноября 2015, 13:16

      Это внутрироссийское дело сколько укого должностей.
      В даче допинга Мутко не учавствовал,а как министр боролся.
      Если у англичан другие аргументы- изложите конкретн.

      1
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      Рейтинг: +144

      plusnindimon 11 ноября 2015, 12:49

      Сколько народу минусует, не знал что на бомбардире столько английских подстилок!

      -1
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      Рейтинг: +8

      Спб on-line > plusnindimon 11 ноября 2015, 13:05

      это наши соседи с салом в руке минусуют, привыкай)))

      2
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      Рейтинг: +1532

      starche > plusnindimon 11 ноября 2015, 14:45

      Да, "пятая колонна" не дрмлет!

      -1
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      Рейтинг: +24

      tims 11 ноября 2015, 12:33

      Вообще-то, коррупционер Мутко и в России изрядно надоел. Но не не английской бешеной гиене Дайку решать его судьбу в футболе...

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