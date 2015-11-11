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  • Председатель Футбольной Ассоциации Англии потребовал отстранения Мутко

Председатель Футбольной Ассоциации Англии потребовал отстранения Мутко

11 ноября 2015, 11:51
26

Председатель Футбольной Ассоциации Англии Грэг Дайк потребовал от ФИФА отстранения президента РФС Виталия Мутко.

Сообщается, что такое пожелание Дайк высказал из-за антидопингового скандала, связанного с российскими спортсменами.

«Когда человек к такому причастен и остается вовлеченным в процесс чемпионата мира, необходимо сообщить ФИФА. Он – глава исполнительного комитета, министр спорта, президент РФС… шесть должностей – это нормально? Пусть ФИФА решают, стоит ли оставлять его в комитете или отстранить», – сказал Дайк.

Источник: Independent.co.uk
Чемпионат мира Россия Россия Мутко Виталий
Комментарии (26)
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P10NER
1447233167
Пусть я и не в восторге от нашего Мутко, но тут дело принципа, тварь английская. Е**Л я его
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Сармат Ростов
1447233344
Пусть Грэг своё требование себе в Дайк засунет!!!
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Freyk
1447233632
Мутко нужно убрать, и запретить государству вмешиваться в футбол.
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neveldomha
1447233898
Цепной пес Дайк. Еще в июне тявкал о необходимости байкота ЧМ 2018 в России. Видимо за это получил по зубам от английских фанов, представителей клубов и их спонсоров. Заткнулся на время, понял что не по зубам, а теперь перешел на личности. А что поделаешь, когда ему дана команда от черного хозяина - фас. К тому же и премьер свинотрах Кэмерон все время на хвост наступает.
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Igreks
1447234115
А ведь все по делу говорит. +++
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KROFF
1447234189
Абсолютно прав ГрейгДайк, не зря он является председателем сильнейшей лиги в мире. Эти путинские дружки везде уже заворовались и зажрались, и надежда у них только на тупость этого народа, которую они активно развивают и поддерживают. Доказательством тупости служат написанные здесь комментарии.Все готовы терпеть хамство ворья, которое их обворовывает, только по той причине, что кто-то чужой сказал, что НАШИ воры плохие.
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plusnindimon
1447235352
Сколько народу минусует, не знал что на бомбардире столько английских подстилок!
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Дима1960
1447236960
Это внутрироссийское дело сколько укого должностей. В даче допинга Мутко не учавствовал,а как министр боролся. Если у англичан другие аргументы- изложите конкретн.
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Диктор
1447240820
Может и вор-но НАШ -так что не ваше псиное дело.
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starche
1447242208
Англичане не могут успокоиться, что ЧМ достался нам! У самих-то" рыло в пушку", не им квакать!
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