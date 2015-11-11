Колосков: «России не стоит опасаться за чемпионат мира»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал заявление главы футбольной ассоциации Англии Грега Дайка, в котором он потребовал отстранить от должности президента РФС Виталия Мутко.

«Очередной театр абсурда, человек явно не понимает, о чем говорит. Вот какое отношение допинг-скандал в легкой атлетике имеет к представительству России в исполкоме ФИФА? Правильно, никакого. Все делается для того, чтобы очернить Россию, заявочный комитет и, в конечном итоге, забрать у нас чемпионат мира. Не удалось им сделать этого напрямую, теперь пытаются найти окольные пути, заходя через легкую атлетику.

Все это провокации, создание негативного фона. России не стоит опасаться за чемпионат мира. ФИФА адекватно отреагирует на все эти заявления», – сказал Колосков.