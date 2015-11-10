Слуцкий: «Я стараюсь делать все возможное для популяризации спорта»

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий считает своей обязанностью популяризацию спорта вообще и футбола в частности.

– Перед сбором команды вы ведь побывали на записи программы «Вечерний Ургант» на Первом канале?

– Да, вместе с Дзюбой. Поэтому и приехал в отель сюда вместе с ним. Я считаю, что тренер национальной команды – не моя личная должность, а очень серьезная общественная нагрузка. Главный тренер сборной обязан популяризировать вид спортивной деятельности, в котором он работает. А футбол – это то, что может сделать счастливее целую страну и вообще все население земного шара. Поэтому если меня куда-то приглашают, то я стараюсь делать все возможное для популяризации спорта и быть максимально полезным.

– Посмотрите передачу вечером вместе с командой?

– Возможно, — сказал Слуцкий.