Виейра станет главным тренером «Манчестер Сити» в случае отказа Гвардиолы

Наставник молодежной команды «Манчестер Сити» Патрик Виейра, который с первого января возглавит «Нью-Йорк Сити», может в будущем стать главным тренером основной команды «горожан».

Виейра станет следующим наставником «Ман Сити» после Мануэля Пеллегрини, если нынешний тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола откажется от этой должности.

Виейра тренирует молодежку «горожан» два с половиной года. Отметим, что «Нью-Йорк Сити» является франшизой, которая принадлежит владельцам «Манчестер Сити».