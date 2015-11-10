Защитник «Челси« Курт Зума выбыл на срок около двух недель из-за полученной травмы. На данный момент точный характер повреждения не раскрывается. Пауза в чемпионате, связанная с играми сборных, пойдет на пользу французу.

Стоит отметить, что Зума стал одним из основных игроков «Челси» в первой части сезона. Напомним, в матче 12-го тура АПЛ «Челси» проиграл «Стоку« со счетом 1:0. Для команды это поражение стало седьмым в чемпионате, что является худшим показателем «Челси» под руководством португальского специалиста.