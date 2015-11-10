Германия представила новую игровую форму

Сборная Германии представила основной комплект игровой формы для участия в чемпионате Европы-2016, который состоится во Франции. Производителем экипировки является компания Adidas. Форма выполнена в традиционных цветах: футболка исполнена в белом цвете с тремя вертикальными черными полосками по бокам.

Напомним, что сборная Германии квалицировалась на Евро-2016 на прямую, заняв первое место в группе D, опередив на одно очко сборную Польши.