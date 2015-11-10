Кечинов: «Футболисты «Спартака» довольствуются только хорошими контрактами»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов знает в чем заключается секрет ежегодного спада в игре московского клуба.

«Из года в год со «Спартаком» происходит одно и то же, при любом тренере. В начале сезона игроки переживают эмоциональный всплеск, хотят что-то доказать своей игрой, но затем наступает успокоение. То же самое мы наблюдаем и в этом сезоне.

Лично я это связываю с игроками. Видимо, в «Спартаке» собраны футболисты, которые довольствуются тем, что команда имеет сейчас. Их все устраивает. Они не занимают высокие места, но имеют хорошие контракты. Думаю, с такими футболистами надо расставаться, ведь в «Спартаке» всегда играли только те, чья задача — первое место. Видимо, пришло время что-то менять», – заявил Кечинов.

После 15-ти туров российской Премьер-лиги «Спартак» располагается на шестой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка.