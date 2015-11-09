Швайнштайгер: «Болельщикам «Манчестер Юнайтед» нужно потерпеть»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер выразил поддержку главному тренеру Луи ван Гаалу.

«В «Баварии“ потребовалось время, чтобы команда поняла, в какой именно футбол мы должны играть. Зато в итоге результат пришел. Болельщикам «МЮ“ нужно потерпеть. Мы должны играть лучше, но у команды уже есть победный дух, а это очень важно», – говорит Швайнштайгер.

Футболист уверен, что с ван Гаалом манкунианцы добьются успеха.

«Главное не место, которое мы будем занимать в октябре или ноябре, а то, где мы будем в мае. Ван Гаал приведет «МЮ“ к триумфу, я в этом уверен».