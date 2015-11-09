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Лепехин: «Порой неудачи «Зенита» кроются в неудачах Халка»

9 ноября 2015, 18:08
4

Экс-защитник «Зенита» Константин Лепехин считает, что петербуржцы порой слишком зависят от нападающего Халка.

«Было уже достаточное количество матчей, когда зенитовцы забивали мячи за счет индивидуального мастерства Халка. А вот защитники «Локомотива» его удачно закрыли. Переоценить значение бразильца для «Зенита» очень сложно. Порой, неудачи команды кроются именно в неудачах Халка.

В предыдущем туре футболисты «Локомотива» напропускали голов, расстроились, обдумали свои действия и в игре с сине-бело-голубыми добавили. Но «Зенит» вообще является раздражителем для любой команды, а для столичной тем более. Что бы ни происходило с «Локомотивом» в предыдущих матчах, на игру с петербуржцами железнодорожники в любом случае вышли бы максимально мобилизованными», – сказал Лепехин.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Халк Лепехин Константин
Комментарии (4)
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Дима1960
1447083088
Лепехин говорит чушь-уберите надуманный лимит.
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Taps
1447084112
Даёшь импортозамещение Халков и бошей !
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Rockvoc
1447086312
Все эти престарелые эксперты малость достали уже. Ощущение, что они все еще в СССР.
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sined1951
1447103606
Надо убрать финансирование клубов госкомпаниями, сделать Зенит частным клубом. Сразу гонор убавится, свои деньги будут считать.
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