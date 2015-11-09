Лепехин: «Порой неудачи «Зенита» кроются в неудачах Халка»

Экс-защитник «Зенита» Константин Лепехин считает, что петербуржцы порой слишком зависят от нападающего Халка.

«Было уже достаточное количество матчей, когда зенитовцы забивали мячи за счет индивидуального мастерства Халка. А вот защитники «Локомотива» его удачно закрыли. Переоценить значение бразильца для «Зенита» очень сложно. Порой, неудачи команды кроются именно в неудачах Халка.

В предыдущем туре футболисты «Локомотива» напропускали голов, расстроились, обдумали свои действия и в игре с сине-бело-голубыми добавили. Но «Зенит» вообще является раздражителем для любой команды, а для столичной тем более. Что бы ни происходило с «Локомотивом» в предыдущих матчах, на игру с петербуржцами железнодорожники в любом случае вышли бы максимально мобилизованными», – сказал Лепехин.