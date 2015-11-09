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    Панов: «Виллаш-Боаш все правильно говорит»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов с пониманием отнесся к жалобам Андре Виллаш-Боаша на лимит легионеров.

    Виллаш-Боаш вновь обрушился с критикой лимита на легионеров, назвав РФПЛ чемпионатом имени Мутко. Что думаете по этому поводу?

    - Он вправе высказать свое мнение. Но лимит уже принят, что теперь говорить? А то, что Боаш недоволен таким решением – это его проблемы.

    - В лимите ли основная причина неудач «Зенита» в РФПЛ?

    - Нет. Один легионер ничего бы не изменил. Нужно отдать должное «Локомотиву», который здорово сыграл вчера. А у «Зенита» проблемы в обороне. В этом причина бед питерцев.

    - Вице-президент РФС Никита Симонян жестко ответил португальцу, сказав, что тому наплевать на российский футбол. Согласны?

    - Я бы так категорично не говорил, но Боашу, конечно, хочется добиться большего. С исполнителями, которые не соответствует уровню РФПЛ, а есть и такие в «Зените», сделать это непросто. Чтобы решать серьезные задачи, «Зениту» необходимы сильные российские футболисты, а их не так много у нас. Не из ФНЛ же брать! Поэтому в этом плане понять Боаша можно – ему необходимо усиление из Европы. Думаю, причина ухода наставника из «Зенита» в конце сезона – это даже не семья, а лимит. Рамки в работе напрягают португальца.

    - Российским футболистам не обидно слышать постоянные причитания о лимите от своего тренера?

    - Виллаш-Боаш все правильно говорит. Ему хочется усилить игру, а люди, которые сидят у него на замене, просто едят бесплатно хлеб. Ничего не делают, а только тренируются.

    - Юсупов и Рязанцев не способны решать серьезные задачи?

    - По-моему, нет.

    - Вы как сами относитесь с подобным ограничениям?

    - Я считаю, что лимит не нужен. «10+15» – был хороший вариант, на самом деле, интересный. Стоило его попробовать, а, вот, подобные рамки с пятью, шестью россиянами в старте – это бред. Футболисты получают огромные деньги, защищают честь страны в еврокубках, а тут какие-то ограничения.

    - То есть вы согласны со словами Виллаш-Боаша?

    - Да, такой формат лимита точно не нужен. Он только поднял цены на россиян. Теперь вместе с иностранцами выступают не конкурентоспособные ребята, а лимитчики. Вот, есть у Виллаш-Боаша шесть иностранцев, и ему еще нужно пять русских найти. А где ему их взять? Ну, наберет португалец пять человек, но если они не соответствуют его взглядам и требованиям, что - мучиться с ними? Зачем ему такая работа, которая не приносит плоды?

    Таких, как Халк, в России нет. Были бы, «Зенит» давно уже купил бы – деньги есть. Из-за лимита падает уровень РФПЛ. Качественные легионеры уже не приезжают в Россию. Не едут такие, как Хави Гарсия, Данни, Ари. Их места занимают футболисты ниже уровнем. Это проблема. Возможно, она существует и для других клубов, но они не хотят спекулировать на данную тему. А Боаш – говорит. И где-то я с ним согласен.

    - Лимит приняли 15 туров назад. Виллаш-Боаш за это время не мог подстроиться по ситуацию? Например, молодого Ткачука наиграть?

    - А если Ткачук не подходит под требования Боаша? Можно его просто так выпускать, но зачем тогда это все? Сделайте тогда такой лимит, чтобы иностранцы вообще не приезжали к нам. Пусть русские играют. Пусть мы будем слабые, без Халка, но зато - с Ткачуком и Юсуповым.

    - А если рассматривать лимит как способ дать игровую практику нынешней обойме футболистов перед ЧМ-2018, тогда он допустим?

    - Говорю же, давайте уберем вообще всех иностранцев. Пусть готовятся к домашнему чемпионату миру. Мы новых центральных защитников найти не можем – что с лимитом, что без него.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.11.2015 16:07
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +30

      KTO_ECJlu_HE_9 9 ноября 2015, 23:57

      Да хоть убирай этот лимит. Уровень наших игроков все равно 0. Как вам Дзюба без халка? Он ничего не может, а то как халк отдаёт пас там и слесарь с завода забьет. И даже если лимит убрать нашим клубам не выиграть лч, ни 1 игрок уровня Месси Роналду Ибрагимович Роббен не приедет сюда. А приедут среднего уровня игроки, при игре которых нашим никогда не пробится в состав. Я поддерживаю лимит, но планку зарплаты для наших игроков нужно снизить раз в 20. А ввести премирование по системе гол + пас. Забиваешь голы отдаешь голевые пасы вот тебе деньги, нет так живи на голом окладе тысач так 30 рублей. Вот тогда я думаю и биться начнут за место в основе и забивать регулярно, как делают это мировые звезды. А сейчас зарплаты заоблачные, ни 1 русский игрок даже на 15 своей зарплаты не играет. Я считаю, предложенная мною идея, это отличный шанс достойно показать себя на чемпионате мира 2018. Хуже уж точно не будет. Кто, хоть немного, разбирается в футболе думаю поймёт меня.

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      Рейтинг: +34

      Смит80 > KTO_ECJlu_HE_9 10 ноября 2015, 09:58

      Согласен, контракты футболистов надо заключать по-другому. 20% - ставка - чтоб с голоду не умер,80% - мотивация (игра на "0", гол+пас, победа в матче, ну и конечно "удержания" - Дисциплинарные, проигрыш в матче.). Вот только есть еще одна группа дармоедов - агенты. которой совсем не интересно видеть низкие ЗП у своих клиентов, они точно на % сидят...

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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Смит80 10 ноября 2015, 20:00

      Если убрать лимит,российские игроки вынужденно поедут зарубеж в низшие лиги-таков их уровень-где получат РЕАЛЬНЫЕ ЗАРПЛАТЫ
      ибудут стараться(кушат хочется).Я говорю о знаительной части.
      Все будут рости и уровень рос.чемпионата,вместо торговли рос. паспортом изз-за политизированного лимита.

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      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 9 ноября 2015, 23:05

      Пусть молодые смотрят на Рязанцева с Юсуповым,и учаться у них...стоять на поле или сидеть на скамье...

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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 9 ноября 2015, 22:10

      Чтоб поднять уровень игроков, нужно развивать школы. А не исправлять прежние ошибки лимитом. У нас молодой игрок пару голов забил где-то, ему сразу бабла суют в карманы. Вспомните Смолова, который просрал 6 лет карьеры и только сейчас, когда повзрослел, стал играть хорошо. Ионов - тоже забил на футбол в молодости. Наши молодежки выигрывали ЧЕ U17 по моему. Где они сейчас? Получили хорошие контакты и сидят в дубле, не желая развиваться!

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 9 ноября 2015, 20:06

      Лимит это зло,у нас и так чем не супер и игроки высокого класса не хотят к нам ехать а тут ещё и лимит,развиваться и расти в профессиональном смысле можно лишь играя с сильнейшими игроками вместе,или против них,в других чемпионатах нет лимита в той же германии,Португалии,Италии,Анг
      лии,Испании и всё равно у них сильные сборные ,появляются молодые таланты,лимит нам не нужен ,нам нужны реформы в детско-юношеских школах,в олимпийских резервах,привозить в наш чемп. побольше высококлассных игроков,что бы молодежь видела как надо играть,чтобы брала пример,а сейчас с кого брать пример из Российских игроков ,почти все получают бешеные бабки и нечего не показывают на поле,к примеру взять тогоже Халка и Кокорины примерно равные зарплаты ,а кто как играет! спасибо лимиту,лишь единицы действительно неплохо играют!!!!!

      2
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      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 9 ноября 2015, 19:49

      Х-ню городит. Если бы в 90-е годы был бы такой лимит, то футболиста такого уровня как Панов сейчас бы никто и не знал. Это во первых. Во вторых, кто мешал Зениту нормально играть в ЛЧ в прошлом году? Тогда лимит мягче был. 7 иномарок еле по полю ползали. Одного выгнали, зашевелились. Еще одного выгнать - бегать начнут. 4-х оставить - землю рыть будут, за такие-то бабки. Они понимают, что таких они нигде больше не получат. Поэтому и ноют. Как в старом анекдоте - при групповом сексе и сачкануть можно, а при при отсутствии лимита можно вообще спать на поле.

      -2
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      Рейтинг: +18

      Владимир 1956 9 ноября 2015, 19:43

      Нужно в конце концов своих растить а не смотреть на Халков и Витселей. И чем раньше это будет сделано тем будет лучше. Пусть мы проиграем 2-3 года, но результаты придут , а так будем только плакать и дальше с опаской ждать 2018 год. И потом опять искать вину в тренере сборной. Нету практики у игроков нету и сборной. А если говорить о конкуренции при наличии Халков да Витселей вы сделайте конкуренцию и своих родных,своими силами выращенных игроков.Сейчас сильной команда становится только при наличии неизмеримого бюджета и богатенького дадьки. Футбол стал не спортом сильных,спортом богатых.

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Владимир 1956 10 ноября 2015, 20:06

      Нету практики из-за лимита(зарплаты неадекватно высоки у владельцев
      рос.паспорта),поэтому и не едут за рубеж на2-3года) на реальную игровую практику и РЕАЛЬНЫИ И ЗАРАБОТАННЫЕ ЗАРПЛАТЫ

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 ноября 2015, 18:48

      А кого вы растите в Питерской школе олимпийского резерва? Где они? Убрать лимит и нахлынет "куча ширпотреба"! А "Халков" купить сможет только Зенит и Локо (Газпром и РЖД)! С кем играть будете? И как молодой питерский мальчишка пробьется в основу? Сгниет парниша в Зените-2 (который стоит на вылет из ФНЛ)!

      1
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      Рейтинг: +15

      FKulagin > Serjoga 9 ноября 2015, 18:54

      А зачем? Там хохлы за газ должны, как раз на трансферы хватит.

      0
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      ...
      Рейтинг: +268

      BorisoW > Serjoga 9 ноября 2015, 19:06

      Точно,после придуманного лимита в Зените не появилось никого,а до него Аршавин,Кержаков и много кто ещё.

      2
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      ...
      Рейтинг: +119

      Дима1960 > BorisoW 10 ноября 2015, 20:11

      Зачем гнить-если реально талантлив-играй в низших лигах России и зарубежом.Это удел 90/процентов прфессиональных зарубежных игроков

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 9 ноября 2015, 18:38

      Лимит надуманное и политически ангажированное зло.

      2
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      Рейтинг: +160

      pif57 9 ноября 2015, 18:36

      Да давно понятно, что на русских игроков Боашу наплевать.Примеров хватает(Кержаков, Малафеев, Аршавин- это только история Зенита, а про молодежь типа Ткачука,Юсупова и Рязанцева вообще можно не говорить.

      -2
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > pif57 9 ноября 2015, 18:38

      Это непавда!

      0
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      Рейтинг: +2343

      CSKA471 9 ноября 2015, 18:33

      +100

      1
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