Веденеев: «Зенит» играет как может, а лучше не получится»

Чемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев остался недоволен игрой подопечных Андре Виллаш-Боаша.

«Дело ведь не в том, что «Зениту» не хватает одного игрока из-за лимита. И не в том, что он вообще существует. Вся досада от того, что правила поменяли буквально на старте сезона! Получилось, что не было времени изменить стратегическое направление в игре.

Аршавин эту проблему одной фразой определил: собирание кубика Рубика перед игрой. Не работа по улучшению качества футбола, а игра с пазлами. «Зенит» на сегодняшний день играет так, как может, а лучше не получится», – считает Веденеев.

Напомним, в матче 15 тура РФПЛ «Зенит» в гостях уступил «Локомотиву» со счетом 0:2.