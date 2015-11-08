Слуцкий: «Не думаю о наших преследователях»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (1:2).

– Как обычно, с «Краснодаром» получился обоюдоострый матч, когда обе команды имеют моменты. Сегодня матч прошел в похожем ключе – и у нас, и у «Краснодара» были возможности для взятия ворот. У нас, к сожалению, не получилось этого сделать. «Краснодар» же реализовал свои эпизоды.

– Первое поражение в сезоне. «Краснодар», выходит, самый сложный соперник?

– Так нельзя сказать. «Краснодар» – сильная команда, с ней тяжело любому клубу, но говорить, кто сильнее, кто слабее в отдельно взятом матче, сложно. У нас были разные игры.

– Закончилась замечательная беспроигрышная серия. Не вдохнет ли это новые силы в преследователей?

– О ком я меньше всего думаю сейчас, так это о наших преследователях.