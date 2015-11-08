Григорьянц: «Говорить о нарушении регламента в случае с Кадыровым нельзя»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц объяснил, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров не нарушил пункты регламента, использовав громкоговоритель на матче 15-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Спартаком» (2:1).

«Во-первых, прежде чем что-то говорить, надо посмотреть рапорт делегата матча. Но дело в том, что с нынешнего сезона произошли изменения в регламенте, и пункта об использовании громкой связи в нем нет. Так что говорить о нарушении регламента нельзя», – заявил Григорьянц.