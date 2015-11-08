Лэмпард: «Челси» просто немного не везет»

Полузащитник «Нью-Йорк Сити» Фрэнк Лэмпард после матча 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором его бывший клуб «Челси» уступил «Сток Сити» со счетом 0:1, высказал мнение, что команде Жозе Моуринью просто не везет.



«Клуб далек от возвращения наверх, «Челси» слишком много проигрывает. Нужно как можно быстрее начать побеждать. Нельзя останавливаться на одной победе – нужно делать это снова и снова. В то же время я видел признаки того, что «Челси» начнет подниматься наверх. Не могу обвинить лондонцев в плохой игре, просто им немного не везет. Команде нужны результаты», – сказал Лэмпард.



На данный момент «Челси» занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 11 очков в 12 матчах.