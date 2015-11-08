Серия А. «Рома» обыграла «Лацио» в римском дерби и другие результаты

В центральном матче 12-го тура Серии А «Рома» добилась победы над «Лацио» в римском дерби. Значимую победу «волкам» принесли голы Эдина Джеко и Жервиньо.

В других встречах действующий чемпион Италии «Ювентус» в своем гостевом поединке не без проблем разобрался с «Эмполи» – 3:1. «Фрозиноне» и «Дженоа» выдали голевую ничью (2:2), забив на двоих четыре мяча. А «Сассуоло» и «Палермо» обыграли «Карпи» и «Кьево» соответственно со счетом 1:0.

Чемпионат Италии. Серия А. 12-й тур

Эмполи – Ювентус – 1:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Маккароне, 19; 1:1 – Манджукич, 32; 1:2 – Эвра, 38; 1:3 – Дибала, 84.

Фрозиноне – Дженоа – 2:2 (2:1)

Голы: 0:1 – Паволетти, 6; 1:1 – Бланшар, 31; 2:1 – Диаките, 38; 2:2 – Гакпе, 75.

Палермо – Кьево – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Джилардино, 71.

Рома – Лацио – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Джеко, 10 (с пенальти); 2:0 – Жервиньо, 62.

Сассуоло – Карпи – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Сансоне, 28.

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