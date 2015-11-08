Мбенгуе: «Гол «Спартаку» – самый красивый в моей карьере»

Нападающий «Терека» Аблае Мбенгуе поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ со «Спартаком» (2:1), а также заявил, что гол, которым он принес своей команде победу, стал самым красивым в его карьере.

– Очень рад тому, что мы выиграли, и счастлив, что удалось забить такой красивый гол. Это важно для меня, так как в этом сезоне я забил первый гол. Долгое время не мог забить, надеюсь, это придаст дополнительных сил и уверенности в себе. «Спартак» – хорошая команда, «большой» клуб. Но мы полностью выложились на поле и заслужили эту победу.

– Это самый красивый гол в вашей карьере?

– Точно! Еще никогда не забивал такие мячи. Хотя, признаюсь, на тренировках, которые мы проводили перед игрой со «Спартаком», пробовал так пробить.