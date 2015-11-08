Кадыров: «Мбенге забил лучший гол сезона в России,а, возможно, и в мировом футболе»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поделился впечатлениями от матча 15-го тура РФПЛ между «Тереком» и «Спартаком» (2:1).

«Обе команды играли хорошо, но «Терек» на этот раз показал себя лучше. Наша команда забила два гола, Мбенге принял мяч на грудь и ударом через себя забил гол. Это лучший гол сезона в чемпионате России, а возможно, и в мировом футболе. Первый ответный гол в ворота «Спартака» забил Адилсон.

Благодарю всех болельщиков за бурную поддержку любимой команды. А «Спартаку» хочу сказать, что с уважением отношусь к команде и всегда с радостью встречаю в Грозном», – написал Кадыров в своем Instagram.