Титов: «Глушакова и братьев Комбаровых никто не будет убирать»

Тренер «Спартака» Егор Титов прокомментировал информацию о том, что Денис Глушаков и братья Кирилл и Дмитрий Комбаровы будут выставлены клубом на трансфер.

«Слухи есть слухи. Гарантий мы не даем никому, все надо доказывать на поле. Но Глушакова и братьев Комбаровых никто никуда не убирал и не будет убирать. У них действующие контракты, ребята работают. Дима и Денис сегодня в составе. Это ответ всем тем, кто пытается раздуть сенсацию. Не получится», – говорит Титов.

Отметим, что Дмитрий Комбаров и Глушаков попали в стартовый состав «Спартака» на матч 15-го тура РФПЛ против «Терека».