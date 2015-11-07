Скрипченко: «Говорить о «Ростове» как об одном из лидеров нашего футбола я бы не стал»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко в эфире телеканала «Наш Футбол» поделился мнением о матче 15-го тура РФПЛ, в котором его команда уступила «Ростову» (1:2).

– Вы согласны, что это самое обидное поражение «Урала» в этом сезоне?

– Конечно же, проигрывать в такой игре обидно, но футбольные мелочи имеют большое значение. Да, погодные условия были непростыми для обеих команд, но тяжелое поле не помешало нам играть в хороший футбол. Стоит поблагодарить команду и двигаться дальше.

– Согласны, что «Ростов» сейчас один из лидеров РФПЛ?

– Мы с уважением относимся к «Ростову», у них есть хорошие результаты, но говорить об этой команде как об одном из лидеров я бы не стал.