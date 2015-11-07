РФПЛ. «Ростов» одержал волевую победу над «Уралом»

В стартовом матче 15-го тура РФПЛ «Ростов» добился волевой победы над «Уралом» – 2:1. Заметим, что победный гол записал на свой счет игрок хозяев Владимир Хозин – защитник срезал мяч в собственные ворота.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Манучарян, 5; 1:1 – Полоз, 13; 1:2 – Хозин, 84 (автогол).

Урал: Арапов, Хозин, Данцев, Фонтанельо, Новиков, Ярошенко (Емельянов, 46), Манучарян, Подберезкин (Ставпец, 88), Лунгу, Сапета, Фидлер.

Ростов: Джанаев, Навас, Баштуш, Ротенберг (Терентьев, 65), Новосельцев, Маргасов, Нобоа, Полоз, Канга, Могилевец, Бухаров.

Предупреждения: Ротенберг, 47; Фидлер, 60; Бухаров, 76; Канга, 85.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

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