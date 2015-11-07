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РФПЛ. «Ростов» одержал волевую победу над «Уралом»

7 ноября 2015, 15:53
26

В стартовом матче 15-го тура РФПЛ «Ростов» добился волевой победы над «Уралом» – 2:1. Заметим, что победный гол записал на свой счет игрок хозяев Владимир Хозин – защитник срезал мяч в собственные ворота.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Манучарян, 5; 1:1 – Полоз, 13; 1:2 – Хозин, 84 (автогол).

Урал: Арапов, Хозин, Данцев, Фонтанельо, Новиков, Ярошенко (Емельянов, 46), Манучарян, Подберезкин (Ставпец, 88), Лунгу, Сапета, Фидлер.

Ростов: Джанаев, Навас, Баштуш, Ротенберг (Терентьев, 65), Новосельцев, Маргасов, Нобоа, Полоз, Канга, Могилевец, Бухаров.

Предупреждения: Ротенберг, 47; Фидлер, 60; Бухаров, 76; Канга, 85.

Судья: Алексей Матюнин (Москва).

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Ростов
Комментарии (26)
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Димон Алма-Ата
1446900920
Да простят мне болельщики Ростова, но на месте Ростова должен был быть Рубин.
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compka
1446901399
админы спят
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Сармат Ростов
1446901810
Всех Ростовчан - с победой!!! Отличное настроение на всю неделю !!!
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Mary Jane
1446901845
Красавчики!!! С победой всех ростовчан!
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Sviro
1446902071
Молодец, Ростов! Мои поздравления и пожелания высоких мест. Приятно видеть, когда стремление к победе вознаграждается!
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андрей андреев
1446905391
Курбан Бекиевич гений
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Zeff
1446907241
Ростов уходит в отрыв! Мои искренние поздравления!
Ответить
Vladarg
1446908985
а не заберет ли к себе Зенит Бердыева после отставки боаша?...
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paparazzi-kazan
1446909252
Молодцы, Казань болеет за "Ростов".
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Shustoff_66
1446972243
Простите болельщики Ростова, но такой унылый футбол я давно не видел 10ом обороняетесь... гол последний спас вас... Бухаров вообще симулянт херов, должен был получить вторую желтую за момент гола.
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