Калешин: «На ЦСКА особого настроя не будет»

Защитник «Краснодара» Виталий Калешин прокомментировал победу над ПАОКом (2:1) в матче 4-го тура группового этапа Лиги Европы и отметил, что у него не будет особого настроя на игру 15-го тура РФПЛ с ЦСКА.

– С ПАОКом хороший матч получился. Первые минут соперник нас прессинговал, потом взяли мяч под свой контроль, выходили хорошо в контратаки, но не хватало последнего паса. Где-то сыграли хлоднокровно, могли выиграть и крупнее.

– Пропущенный мяч в конце матча – нехватка европейского опыта?

– Ну какая нехватка опыта!? У нас полсостава играло в еврокубках. Где-то чуть-чуть недосмотрели. Любой гол получается из-за ошибок. У нас немолодая команда. Иностранцы, россияне все играли в еврокубках.

– В этом розыгрыше Лиги Европы это самая лучшая игра «Краснодара»?

– В Дортмунде мы тоже качественно сыграли. Сегодня, возможно, больше владели преимуществом и моментов создали. С «Боруссией» не хватило «концовочки». Две игры однозначны.

– Впереди игра с ЦСКА – не было мысли поэкономить силы?

– Нет, мы идем от игры к игре. ЦСКА тоже играл недавно. Да, они раньше играли, но у них был перелет, а у нас – нет. Есть двое суток. Приложим максимум усилий, чтобы восстановиться.

– На матч с ЦСКА будет особый настрой?

– Да нет, наверное. Конечно, хочется уйти на пазу с хорошим настроением, будем готовиться серьезно. Глупо говорить, что мы в какой-то идеальной форме. Нам есть к чему стремиться. Надо работать.