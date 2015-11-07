Крыховяк: «Рад, что продолжу выступать за «Севилью»

Полузащитник «Севильи» Гжегож Крыховяк поделился эмоциями после подписания нового трудового соглашения с испанским клубом. Таким образом, за андалусийцев поляк будет выступать до лета 2019 года. Отметим, что сумма отступных, которая прописана в контракте игрока, стала равняться 45 миллионам евро.

«Я рад и горд, что продолжу выступать за «Севилью». Я не думаю ни о каком другом клубе. Мы начали обсуждать детали нового контракта не так давно, но данный процесс обычно занимает время. Сейчас самое главное, что клуб и я рады подписанию нового соглашения.

Мне посчастливилось выступать на европейской арене и выиграть мой первый значимый трофей. Когда я выхожу на поле, то всегда выкладываюсь на 100 процентов, потому что знаю за какой серьезный клуб я играю», – рассказал Крыховяк.