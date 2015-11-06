Руслан Агаларов: «Не верим в свои силы»

Главный тренер «Анжи» Руслан Агаларов прокомментировал поражение своей команды в гостевом матче с «Мордовией» (0:4).

«Мы уже говорили, что ненадежно играет линия обороны и опорная зона. Однако сегодня один из опорников провел хороший матч. В первую очередь нет игровой дисциплины. Не верим в свои силы. Мы принимаем определенные меры, но времени не хватает. Приходится ротировать состав из-за того, что люди совершают одни и те же ошибки на протяжении нескольких встреч подряд.

Люди, которые хотят максимально выкладываться и работать, будут играть. Будем разбирать ошибки в прошлых матчах. Но в голову футболистам не залезешь. Это не изменить за месяц. Нужно, чтобы прошло определенное время и чтобы у игроков появилась правильная самооценка», – заявил специалист в эфире телеканала «Наш Футбол».