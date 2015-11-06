Мостовой: «Если продавать Дзюбу, то только в паре с Халком»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой объяснил, почему у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы не получится заиграть в европейском топ-клубе.

«Перебраться в Европу Дзюбе будет трудно по двум причинам. Во-первых, там маленькие зарплаты, если не говорить о топ-командах. Во-вторых, чтобы играть за одного из грандов, нужны еще другие футбольные качества, которыми Артем не обладает. Если Халк пробегает все поле и выкладывает передачу чисто в ногу Артему, то это не значит, что россиянин созрел. Если и продавать Дзюбу, то только в паре с Халком«, – заявил Мостовой.