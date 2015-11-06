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Мостовой: «Если продавать Дзюбу, то только в паре с Халком»

6 ноября 2015, 19:32
14

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой объяснил, почему у нападающего «Зенита» Артема Дзюбы не получится заиграть в европейском топ-клубе.

«Перебраться в Европу Дзюбе будет трудно по двум причинам. Во-первых, там маленькие зарплаты, если не говорить о топ-командах. Во-вторых, чтобы играть за одного из грандов, нужны еще другие футбольные качества, которыми Артем не обладает. Если Халк пробегает все поле и выкладывает передачу чисто в ногу Артему, то это не значит, что россиянин созрел. Если и продавать Дзюбу, то только в паре с Халком«, – заявил Мостовой.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем Халк
Комментарии (14)
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zenit747
1446828303
А было бы круто обоих продать в один европейский клуб.
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headdevil
1446828387
Мостового поэтому вместе с Карпиным в Сельту поселили?
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Диктор
1446831342
Хорошо сказал.
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Diman67
1446836004
бред сивого поросёнка. дзюба форвард таранного типа, и он не обязан создавать себе моменты. это обязанность футболистов "поддержки". он обязан забивать то, что для него создают партнёры. это он делает хорошо, во всяком случае пока. так чем же дзюба плох? тем что он не халк? или наоборот тем что халк настолько классные моменты для него создаёт, что ему остаётся только не промазать? х*рню сморозил товарищ мост.
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SFat
1446836947
Мотовой: "Если продовать дзюбу, то только на мяо, как скотину. Как футболист, он - днище уровня сУчёва..."
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SFat
1446836982
Мостовой: "Если продовать дзюбу, то только на мясо, как скотину. Как футболист, он - днище уровня сУчёва..."
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maygli
1446838583
Знаток ё...
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nemolod
1446839557
На данный момент Артем забивает регулярно и это главное!
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Dammit
1446844427
В каждом вью Мостового относительно действующих игроков сквозит какая-то непонятная зависть.Но,тем не менее,тут он почти полностью прав.У Дзюбы часто не хватает техники и хладнокровия "убийцы",что важно для напов,разве что голевое чутьё относительно неплохое.Поэтому,в топ клубе,действительно,он вряд ли заиграет.Даже у Кержа,Аршавина и Пава не получилось,хотя в свои годы они были получше
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legendsofsails
1446924158
Умник нашелся. Более актуальных тем нету? Как баба в очереди в поликлинике прям....ля-ля и ни о том!
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