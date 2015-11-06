Галямин: «Дзюба созрел для Европы. Вопрос – для какой»

Бывший защитник «Эспаньола» и «Мериды» Дмитрий Галямин считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба готов играть на европейском уровне, но вряд ли покинет «Зенит».

«Артем Дзюба созрел для Европы, вопрос — для какой. Европу можно разделить на топ-клубы и середнячки. Во вторые нет смысла ехать. В топ-5 европейских чемпионатов он смог бы сыграть. На сегодняшний день в нем есть все, кроме взрывной скорости. Но этого уже не исправить.



Дзюба не заиграет на высоком уровне, в таких командах, как «Барселона», «Реал» или «Бавария». Но он точно сможет играть в лучших европейских чемпионатах и бороться за призовые места. Главное, чтобы футболисту давали возможность играть, тут уже многое зависит от тренера. В «Валенсии» предпочитают играть с ярко выраженным центральным нападающим, таким как Дзюба.

Но я все-таки считаю, что никуда он не уйдет. До конца своей карьеры Артем будет играть в «Зените», в российском чемпионате. Уже возраст не тот, ему сейчас 27 лет. Было бы 22 или 23, тогда бы шансы попасть в Европу возросли в разы», — сказал Галямин.