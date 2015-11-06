Молодежное первенство. «Анжи» переиграл «Мордовию» на выезде

Сегодня в рамках 15-го тура молодежного первенства России «Анжи» смог переиграть «Мордовию», а «Уфа» и «Амкар» разошлись миром.

«Анжи» уже в первом тайме забили два мяча в ворота «Мордовии». Во втором тайме саранская команда смогла отыграть один мяч, благодаря голу Теняева, но от поражения не ушла.

Первенство России среди молодежных команд. 15-й тур

Уфа (мол.) (Уфа) – Амкар (мол.) (Пермь) – 0:0

Мордовия (мол.) (Саранск) – Анжи (мол.) (Махачкала) – 1:2

Голы: 0:1 – Эльмурзаев, 15; 0:2 – Кузьмин, 41; 1:2 – Теняев, 80.