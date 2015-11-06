Витус: «Никакого удовольствия от матча с «Вильярреалом» не получили»

Защитник минского «Динамо« Максим Витус стал автором единственного гола своей команды в матче Лиги Европы против «Вильярреала». Но все заслуги за результативное действие он списал на партнера.

«Как забил гол? Оказался в нужном месте в нужное время. Гол сделал Фатош Бечирай, мне оставалось только подставить ногу. Так что мой мяч – это полностью заслуга партнера. Но так как положительного результата нет, то никакого удовольствия от матча не получили.

Все зависело от нас: считаю, после взятия ворот слишком быстро пропустили. Если бы продержались чуть дольше, испанцы начали бы нервничать, и это сыграло бы нам на руку. А так, быстрый гол помог им вернуться в игру», – считает Витус.

Напомним, матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» Мн – «Вильярреал»закончился со счетом 1:2.