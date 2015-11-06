Камболов: «Ливерпуль» не показал чего-то особенного»

Защитник «Рубина» Руслан Камболов отметил недостаточную остроту в атаке своей команды в матче Лиги Европы с «Ливерпулем» (0:1), передает корреспондент «Бомбардира» Михаил Ботвинник.

– В первом тайме мы старались действовать на контратаках. А вот во втором – пропустили ненужный гол и отдали инициативу… Думаю, «Ливерпулю» повезло больше.

– «Ливерпуль» показал что-то особенное в игре?

– Я бы так не сказал. Они показали хороший уровень контроля мяча и здорово играли в пас. Старались атаковать нас при каждой потере, но в целом – ничего особенного.

– Показалось, что у «Рубина» было много ошибок. Это волнение?

– Конечно, волнение присутствовало. Мы понимали ответственность. Пришло столько болельщиков – нам очень не хотелось их подвести! Надеюсь, на других матчах нас будут поддерживать не хуже.

– Это поражение оставляет команде только теоретическую возможность попасть в плей-офф...

– Будем смотреть вперед. Игра закончилась – забыли. Надо брать максимум очков в двух последних играх в группе, а потом уже смотреть в таблицу.