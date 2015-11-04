Гилерме: «Все в команде уже забыли про игру с «Кубанью», атмосфера хорошая»

Вратарь московского «Локомотива» Гилерме в преддверии матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Бешикташа» сказал, что команда забыла про крупное поражение от «Кубани» (2:6) в прошлом туре чемпионата России и готовится к еврокубковой игре в штатном режиме.

«Атмосфера в команде хорошая, про игру с «Кубанью» уже все забыли, все силы были брошены на подготовку к «Бешикташу». Сейчас наша команда в боевом духе и настроена показать хороший футбол», – заявил бразилец.

Напомним, в третьем туре группового этапа «Локомотив» и «Бешикташ» сыграли вничью (1:1).