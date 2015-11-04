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  • Юран: «В «Спартаке» нужно спрашивать с тренера, а не валить все на футболистов»

Юран: «В «Спартаке» нужно спрашивать с тренера, а не валить все на футболистов»

4 ноября 2015, 19:32
5

Бывший нападающий московского «Спартака» Сергей Юран поделился своим мнением о словах генерального директора красно-белых Сергея Родионова о том, что клуб в зимнее трансферное окно расстанется с группой футболистов.

«Если бы это непосредственно господин Федун заявил, тогда было бы понятно. Кто на других футболистов деньги даст? Нужно из этого исходить. А так проще всего свалить это на футболистов. Возьмем того же Широкова: радовались, как он отыграл за сборную, а в «Спартаке» почему-то не играет, как все говорят.

Наверное, внутри команды что-то не так. А при Карпине команда могла один раз чемпионат выиграть, вторые места занимала, в Лигу чемпионов попадала. Когда он был главным тренером «Спартака», состав команды, может, был сильнее нынешнего подбора игроков процентов на 10, но не кардинально. Здесь не нужно во всем винить футболистов.

Наверное, с тренера нужно спрашивать и понимать, насколько он неродственно управляет командой. Возьмите «Ростов», там есть задолженность за несколько месяцев, большие финансовые проблемы. А где команда? На втором месте», – отметил Юран.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Юран Сергей
Комментарии (5)
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Зенит 2015
1446655271
Интересно. А на футбольном поле кто бегает и играет? Тренер, что ли?
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PNZ1985
1446657740
намекает на Бердычелло у руля Спарта
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Mi6
1446661456
подсиживает...
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rammax fcsm
1446666979
Барсик, место себе готовишь? Зря, тебя уж точно не позовут...
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Дима1960
1446946383
Ув. Юран Вы правы!
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