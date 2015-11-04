Москалев рассудит «Локомотив» и «Зенит»

Сегодня стали известны арбитры и инспекторы, которые будут обслуживать матчи 15-го тура российской Премьер-лиги. Полный список выглядит следующим образом:

6 ноября (пятница)

«Мордовия» – «Анжи»: судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Павел Кулалаев (Волгоград), Владислав Назаров (Невинномысск); инспектор – Юрий Чеботарев (Краснодар).

7 ноября (суббота)

«Урал» – «Ростов»: судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Арам Петросян (Бронницы), Андрей Болотенков (Москва); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

«Уфа» – «Амкар»: судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург); инспектор – Игорь Захаров (Москва).

«Динамо» – «Кубань»: судья – Сергей Куликов (Саранск); ассистенты судьи – Владимир Миневич (Смоленск), Адлан Хатуев (Грозный); инспектор – Николай Левников (Санкт-Петербург).

«Терек» – «Спартак»: судья – Кирилл Левников (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); инспектор – Геннадий Куличенков (Тула).

8 ноября (воскресенье)

«Рубин» – «Крылья Советов»: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Игорь Демешко (Химки), Николай Богач (Люберцы); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

«Краснодар» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Николай Голубев (Санкт-Петербург), Максим Гаврилин (Владимир); инспектор – Станислав Сухина (Малаховка).

«Локомотив» – «Зенит»: судья – Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи – Алексей Ширяев (Ставрополь), Алексей Лунев (Новосибирск); инспектор – Юрий Баскаков (Москва).