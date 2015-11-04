Крыховяк: «Севилье» еще во многом необходимо прибавлять»

Полузащитник «Севильи» Гжегож Крыховяк после домашнего поражения от «Манчестер Сити» (1:3) в матче четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов заявил, что его команде нужно прибавлять во многих аспектах, отметив силу английского клуба.



«Нам еще во многом необходимо прибавлять, как в нападении, так и в защите. У нас хорошая команда, но сегодня мы не смогли это доказать, поэтому и проиграли. «МС» сегодня был очень силен. Мы не смогли оправдать надежды наших болельщиков», – сказал Крыховяк.

Напомним, после четырех туров Лиги чемпионов «Севилья» с тремя очками занимает третье место в группе, возглавляет – «Ювентус» с восьмью баллами.