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  • Гинер: «Если Дзюба будет болеть против ЦСКА, это принесет нам успех»

Гинер: «Если Дзюба будет болеть против ЦСКА, это принесет нам успех»

3 ноября 2015, 23:29
9

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своим мнением о высказывании нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который заявил, что будет болеть против ЦСКА.

«Думаю, это нам принесет еще больший успех. Потому что зависть или ненависть ложится всегда на твои плечи, как меня учила бабушка. Я никогда не болею против какой-то команды. Меня это не интересует, важно, чтобы своя команда играла хорошо», - говорит Гинер.

При этом глава ЦСКА не отказывает Дзюбе в его праве болеть за кого угодно.

«Мне, наверное, болеть против кого-то совесть не позволит. Хотя, наверное, даже не совесть, а инструкция, как ей пользоваться, потому что совесть есть и у Дзюбы. Он может за кого хочет болеть, это его право. Может болеть за команды, которые играют против ЦСКА. Мое мнение: лучше хорошо играть в своем клубе, набирать очки, тогда не надо задумываться, против кого болеть».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дзюба Артем Гинер Евгений
Комментарии (9)
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JendosParavoz
1446583174
Леннорыч, хорош, как всегда!
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Zeff
1446591079
Вряд ли Дзюба смотрел эту хренотень.
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Зенит 2015
1446612710
А Гинер, хоть и реальный пацан, ничем не отличается от немногочисленных болельщиков своей команды.
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Диктор
1446613844
Дзюба конечно урод еще тот.Не важно за кого болеешь,когда российские команды играют в Европе вопрос за кого болеть вообще не должен стоять.
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Rockvoc
1446628957
Судя по всему, Дзюба болел за ЦСКА.
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ivan199103
1446665725
Не помогло)
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maygli
1446715818
«Дзюба сказал, что в чемпионате России будет болеть против ЦСКА? Я думаю, что это принесет нам еще больший успех..." Болеть против соперника идущего впереди тебя в чемпионате РФ это нормально, было бы странно если б наоборот. )) Но говорить об этом кому-то это по крайней мере не прилично, а тем более журналистам. Это говорит не о слабоумии "игрочищи", а об отсутствии у Дзюбы ума, как такового вообще.
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