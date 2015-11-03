Гинер: «Если Дзюба будет болеть против ЦСКА, это принесет нам успех»

Президент ЦСКА Евгений Гинер поделился своим мнением о высказывании нападающего «Зенита» Артема Дзюбы, который заявил, что будет болеть против ЦСКА.

«Думаю, это нам принесет еще больший успех. Потому что зависть или ненависть ложится всегда на твои плечи, как меня учила бабушка. Я никогда не болею против какой-то команды. Меня это не интересует, важно, чтобы своя команда играла хорошо», - говорит Гинер.

При этом глава ЦСКА не отказывает Дзюбе в его праве болеть за кого угодно.

«Мне, наверное, болеть против кого-то совесть не позволит. Хотя, наверное, даже не совесть, а инструкция, как ей пользоваться, потому что совесть есть и у Дзюбы. Он может за кого хочет болеть, это его право. Может болеть за команды, которые играют против ЦСКА. Мое мнение: лучше хорошо играть в своем клубе, набирать очки, тогда не надо задумываться, против кого болеть».