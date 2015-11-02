Гаджиев: «Оборона более-менее справляется, ничего так»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился своим мнением об игре защитников пермской команды после победы в матче 14-го тура РФПЛ против «Терека» (1:0). В целом наставник доволен игрой линии обороны.

«Она более-менее справляется, ничего так. В матче с «Локомотивом» тоже не пропустили. А потом у нас и выбора особо нет. Наш капитан Белоруков травмирован, и пока не известно, когда поправится. Не могу сказать, что играют уж очень хорошо. Но нормально. Если б атаки чуть получше начинали, выходили бы из обороны получше, можно было бы сказать, что играем хорошо», – говорит Гаджиев.