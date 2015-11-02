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    Гамула приглашает в Ростов на раки и пиво

    Тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал информацию о том, что матч РоссияХорватия состоится в Ростове-на-Дону.

    «Конечно, прием будет теплый, это даже не обсуждается. Будет полная коробка, это 100%. В Ростове очень любят футбол, к тому же команда очень хорошо играет. Потом РФС еще будет не один раз обращаться в Ростов. Почему? Ростов – там есть пиво, раки хорошие, рыба вкусная. Люди приедут, покушают раков, пива и, конечно, рьяные болельщики будут болеть за сборную России очень рьяно и хорошо.

    Газон сейчас в великолепном состоянии, поле очень хорошего качества, к тому же сейчас нет дождей. Поле прекрасное будет», - сказал Гамула.

    Напомним, матч Россия – Хорватия состоится 17 ноября в 19:00.

    Источник: Р-Спорт

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    02.11.2015 16:04
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25031

      bset 2 ноября 2015, 17:58

      Уважаемые супермэны Бомбардира... Может все-таки "на ракОВ и пиво"?

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      Рейтинг: +720

      Flydis 2 ноября 2015, 16:29

      Игорь Васильевич как всегда мочит :)

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 ноября 2015, 16:27

      Ростов гостиприемный город, а Гамула остроумный и веселый человек.

      2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > vgarakh 2 ноября 2015, 16:43

      Даже очень весёлый, особенно насчёт негров))

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