«Амкар» – «Терек». Онлайн-трансляция

В российской Премьер-лиги продолжается 14-й тур. «Амкар» и «Терек» сегодня смогут помериться своими силами и побороться за три важных очка. Обе команды не могут похвастаться большим очковым запасом, что сказывается на турнирном положении команд.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Амкар» – «Терек». Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 17:00, не пропустите!