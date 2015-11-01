РФПЛ. «Урал» нокаутировал «Спартак» на «Открытие Арене»

Единственный гол Герсона Асеведо позволил "Уралу" на "Открытие Арене" обыграть московский "Спартак" в матче 14-то тура РФПЛ.

Кроме того, тот же Асеведо спустя несколько мгновений заработал вторую желтую карточку и оставил партнеров по команде в меньшинстве. Однако москвичи численным преимуществом воспользоваться так и не смогли.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 0:1 – Асеведо, 79.

Спартак: Ребров, Паршивлюк, Кутепов, Таски, Гранат, Глушаков (Зотов, 29), Широков, Попов, Зуев (Зе Луиш, 46), Промес, Давыдов (Озбилиз, 62).

Урал: Арапов, Хозин, Мартынович (Новиков, 66), Данцев, Фонтанельо, Манучарян, Подберезкин (Ярошенко, 81), Асеведо, Лунгу, Сапета, Емельянов.

Предупреждения: Таски, 34; Гранат, 40; Асеведо, 42; Широков, 60; Хозин, 70.

Удаление: Асеведо, 82.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ