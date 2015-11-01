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РФПЛ. «Урал» нокаутировал «Спартак» на «Открытие Арене»

1 ноября 2015, 21:33
110

Единственный гол Герсона Асеведо позволил "Уралу" на "Открытие Арене" обыграть московский "Спартак" в матче 14-то тура РФПЛ.

Кроме того, тот же Асеведо спустя несколько мгновений заработал вторую желтую карточку и оставил партнеров по команде в меньшинстве. Однако москвичи численным преимуществом воспользоваться так и не смогли.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Спартак (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 0:1 (0:0) Текстовый онлайн матча

Гол: 0:1 – Асеведо, 79.

Спартак: Ребров, Паршивлюк, Кутепов, Таски, Гранат, Глушаков (Зотов, 29), Широков, Попов, Зуев (Зе Луиш, 46), Промес, Давыдов (Озбилиз, 62).

Урал: Арапов, Хозин, Мартынович (Новиков, 66), Данцев, Фонтанельо, Манучарян, Подберезкин (Ярошенко, 81), Асеведо, Лунгу, Сапета, Емельянов.

Предупреждения: Таски, 34; Гранат, 40; Асеведо, 42; Широков, 60; Хозин, 70.

Удаление: Асеведо, 82.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Урал
Комментарии (110)
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Диктор
1446402932
аВТОР СТАТЬИ ПРОСТО ПИ-ДОР.
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ШИШОК
1446402963
Реброву даже лобзание штанг не помогло!Урал БРАВИССИМО!
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Zenit_EKB_88
1446403055
Ну что Хрюшки,че вы там хрюкали что мы с легкостью справимся с уралом,съели,могли вообще с разгромом влететь
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andrebest4
1446403126
противно смотреть как играли!!!!привет Аленю и его косоногим
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Диктор
1446403275
На игру Спартака реально противно смотреть было-согласен полностью.
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GM
1446403699
Ноябрь - Спартачок уверенно начинает сползать на свое законное место в середине турнирной таблице. Стабильность - признак мастерства :) А Урал хорош. Думаю, Подберезкин, если так и дальше будет играть, пойдет на повышение уже зимой, в крайнем случае, на следующий сезон.
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1922СПАРТАК1922
1446403700
Смотреть противно,просто амёбы ходят по полю,игры никакой,даже не понятно к чему их ведёт Аленичев и его команда,полная ташниловка!!!
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Plane
1446404045
Свинина по Уральски!)))
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Сармат Ростов
1446405580
Бездарная команда. Один Ребров пытался что-то спасти, и Всё. Урал выглядел достойно, разложил девочек по Делу!!!
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Каратель помойников
1446431354
сколько критиков и знатоков то развелось,а приглядеться-все диванные, да школота необразованная.кто гонит на Аленичева?-вы сами то кто?чего достигли?чего достойны?человек несколько месяцев работает с составом который ему всучили,за неделю-месяц порядок не наводится,так что умерьте пыл господа диванные "эксперты".согласен с Федуном-бабла много и зазря он платит,оплачивал бы результат,было бы дело,но это моё мнение,такого же диванного эксперта
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