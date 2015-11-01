Боккетти: «Матч с «Уралом» станет для «Спартака» еще одним финалом»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти из-за полученных в нескольких матчах четырех желтых карточек пропустит встречу с «Уралом». В интервью клубной пресс-службе итальянец заявил, что красно-белые больше не имеют права терять очки.

«О, это очень хорошая команда. В прошлом году мы проиграли ей один матч. В этом сезоне «Урал» находится в середине турнирной таблицы, крепкий коллектив. А нам нельзя терять больше ни одного очка. Поэтому эта игра станет для «Спартака» еще одним финалом. Конечно, очень неприятно оставлять партнеров, понимать, что ничем не можешь помочь команде», – сказал Боккетти.