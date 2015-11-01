Лодыгин: «Главное – чтобы мои партнеры верили в меня»

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин прокомментировал игру своей команды в матче 14-го тура РФПЛ против «Мордовии» (0:0).

«Сложно сказать, что не получилось. Было много простых ошибок, соперник не отбирал мяч, мы его ему дарили, он пробегал метров двадцать, и мы опять отбирали мяч. И наши ошибки не были сделаны у ворот соперника. «Мордовия», можно сказать, поставила «автобус» перед своими воротами. Конечно, они играли против «Зенита», так многие команды делают. Сегодня мы должны были реализовать наши шансы, но нам не повезло.

Если я вышел на поле, значит, я готов. Это решил тренер, я благодарен ему и буду доказывать самому себе и всем тем, которые не так меня обсуждали. Было неприятно, набросились все... Ничего страшного, я сильный и буду помогать главной команде. И главное, чтобы мои партнеры верили в меня. Они это показывают, а я буду стараться выручать команду как можно больше», – пояснил Лодыгин.