Луценко: «Тишкин уже выдохнул, когда узнал, что Халк не сыграет»

Нападающий «Мордовии» Евгений Луценко высказался относительно матча 14-го тура Российской футбольной Премьер-лиги против «Зенита». По словам футболиста, одно очко во встрече с санкт-петербургской командой будет уже успехом.



– Смотрю почти все матчи «Зенита», мне нравится, как команда играет, она очень мощная. Если зацепим хотя бы одно очко – успех. Есть надежда, что в этом матче у кого-то из нас наступит звездный час, и мы сможем выиграть в Петербурге. Были примеры, когда «Зенит» обыгрывали на «Петровском»: «Крылья Советов», «Арсенал» в прошлом году. Надеемся, матч послужит такой точкой отправления, когда в нас никто особо не верит, а мы встаем на ноги.



– В матче Кубка России повреждение получил Халк, он, скорее всего, против «Мордовии» не сыграет. Это дает вам какое-то преимущество?



– Наш защитник Максим Тишкин уже выдохнул, когда узнал, что Халк не сыграет.



– Однако приличный ход набрал Артем Дзюба. Его результативность впечатляет?



– Да, он сейчас и в сборной, и в «Зените» основной нападающий. Для него все хорошо складывается. Наши защитники знают, как против него играть. Увидим, смогут ли они ему противостоять и удастся ли Артему их обмануть, — сказал Луценко.