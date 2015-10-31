Набабкин: «У «Зенита» всегда есть шанс догнать лидеров»

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин накануне матча 14-го тура РФПЛ с «Уфой» поделился мнением о турнирном положении армейцев в чемпионате.

– После 14-го тура армейцы опережают «Зенит» на 8 очков. Горячие головы уверяют, что конкретно этот соперник уже «отыгран»…

– Ни в коем случае. Думаю, у такой сильной команды всегда есть шанс догнать лидеров. Мы сами это доказали в позапрошлом чемпионате, когда многие сбросили нас со счетов. По статистике последних лет именно «Зенит» наш основной конкурент в борьбе за все трофеи. Хотя по нынешнему сезону оставляет приятное впечатление и «Локомотив». Железнодорожники набрали много очков, идут за нами по пятам в таблице. Но я уверен, что «Зенит» себя еще покажет. С другой стороны, очень здорово для нас, что есть такой задел. Постараемся его сохранить.

— С «Уфой» армейская команда в прошлом сезоне играла дома, имея за плечами примерно столько же проведенных туров (тогда — 14, сейчас — 13), а вот очков было куда меньше. Можно ли сказать, что в нынешнем первенстве стартовый отрезок армейцам удался намного лучше?

— Конечно, в этот год мы гораздо сильнее начали чемпионат, главный показатель — наш отрыв от конкурентов. Кроме того, пока мы не потерпели в премьер-лиге ни одного поражения. Надеюсь, получится не менее достойно отыграть в ноябре и начале декабря. По важности этот этап ничем не уступает. Если говорить конкретно по «Уфе» — мне нравится эта команда. И хотя она находится в самом низу, но при Игоре Колыванове показывала неплохой, а порой даже результативный футбол. Да, дома в прошлом сезоне мы относительно легко победили 5:0, но на выезде сыграли с «Уфой» 3:3.