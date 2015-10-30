Набабкин: «Зенит» – наш основной конкурент в борьбе за трофеи»

Защитник столичного ЦСКА Кирилл Набабкин считает, что «Зенит» является главным соперником его команды в этом сезоне.

«Думаю, у такой сильной команды всегда есть шанс догнать лидеров. Мы сами это доказали в позапрошлом чемпионате, когда многие сбросили нас со счетов. По статистике последних лет именно «Зенит» наш основной конкурент в борьбе за все трофеи. Хотя по нынешнему сезону оставляет приятное впечатление и «Локомотив». «Железнодорожники» набрали много очков, идут за нами по пятам в таблице. Но я уверен, что «Зенит» себя еще покажет. С другой стороны, очень здорово для нас, что есть такой задел. Постараемся его сохранить», — сказал Набабкин.