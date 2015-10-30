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    Помазан: «Получилось неплохо даже несмотря на три пропущенных гола»

    Голкипер «Анжи» Евгений Помазан доволен своей работой в матче 1/8 финала Кубка России против «Краснодара», который его команда проиграла со счетом 3:1.

    – Минут пять-десять втягивался в игру, – сказал Помазан в интервью клубной пресс-службе. – А так, я тренировался, делал свою работу. Считаю, что, несмотря на три пропущенных гола получилось вполне неплохо.

    – На ваш взгляд, было ли нарушение в ситуации с пенальти в ворота «Анжи»?

    – Некорректно говорить о судейской работе. Но с той позиции, откуда я видел эпизод, по-моему, даже близко ничего не было.

    – «Анжи» сыграл с четырьмя защитниками. Не кажется ли вам, что получилось лучше, чем с пятью?

    – Не стал бы сравнивать с предыдущим матчем. Там нам «Зенит» противостоял, сегодня – «Краснодар». Мне кажется, наши защитники могут играть и по той, и по другой схеме. И это только плюс для нас.

    – За счет чего во втором тайме получалось выглядеть лучше соперника?

    – Чтобы выиграть или зацепиться за ничью, надо было идти вперед. Мы уже сами понимали, что нечего терять. Раскрепостились и начали играть в футбол.

    Источник: ФК «Анжи»

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    30.10.2015 13:07
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 30 октября 2015, 15:27

      Вы хоть раз слышали от игрока команды получившей пенальти в свои ворота, что он назначен "законно"? Я ни разу!

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